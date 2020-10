Käit koduklubi koroonakriisist: olukord on pingeline, numbrid on suured

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Mattias Käidi koduklubi NK Domžale on sattunud koroonamurede küüsi ning lähitulevik Sloveenia kõrgliigas on suure küsimärgi all.

Teisipäeval selgus, et koroonaviirusesse on nakatunud Domžale peatreener Dejan Djuranovic, kolmapäevased proovid suurendasid nakatunute arvu üheksale. "Olukord on pingeline. Ja mitte ainult klubis, vaid terves riigis, sest täna oli Sloveenias umbes 1500 positiivset proovi," kommenteeris Käit Soccernet.ee-le.

"Eile [kolmapäeval] tegid kõik mängijad ja klubi liikmed testi ning kaheksa positiivset tuli juurde. Ma ei tea, mis edasi saab, sest praeguse seisuga pidi pühapäeval olema mäng Muraga. Kas mäng toimub või mitte, ei tea, sest rohkem informatsiooni pole antud," sõnas 22-aastane keskväljamees.

"Olukord on palju hullemaks läinud. Numbrid on nii suured. Siin on tehtud reegel, et õhtul kella üheksast kuni hommikul kella kuueni ei tohi välja minna," lisas Käit.

Loe täispikka intervjuud portaalist Soccernet.ee.