Konkurendi käega vastu nägu saanud Hiina väravavaht vajab silmaoperatsiooni

Yan sai vigastada Shanghai Shenhua vastu mängides avapoolajal ning ta vahetati pingile Chen Wei vastu. Kui Yan silmaoperatsioonile läheb, siis jääb SIPG hooaja lõpuni ilma tähtsast lülist.

Esialgu ei mängi Yan kindlasti kaasa Hiina superliiga veerandifinaali korduskohtumises ja küsimärgi all on ka Aasia Meistrite liiga, mis peaks jätkuma Dohas 18. novembrist.

Highlight of the Shanghai derby (SIPG 0:0 Shenhua, 1st leg of the Championship playoff Round1). Choi Kang-hee's team hold SIPG to a goalless stalemate. Zeng Cheng, Shenhua's goalie & Stephane Mbia are the key men. Yan Junling, SIPG's goalie, was injured. What an intense game! pic.twitter.com/YEWHdTvxeI