TÄNA OTSE | Tabeliliider Flora sõidab külla Narva Transile

Omavahel on meeskonnad kohtunud tänavu neljal korral ning alati on võidu endale napsanud Flora. Narva ei ole viimase 20 kohtumise jooksul pealinna klubile vastu saanud, kuid viiki lepiti viimati eelmise aasta mais, kui A. Le Coq Arenal lõppes kohtumine tulemusega 2:2.

Liigatabelis on Floral 21 mänguga kogutud 58 punkti. Teisel kohal on kaks kohtumist rohkem pidanud Paide Linnameeskond, kellel on 51 punkti ning kolmandal kohal 24 mänguga 47 silma pälvinud Nõmme Kalju FC. Narva Trans on 23 mänguga kogunud 21 punkti, mis annab meeskonnale kümne meeskonna konkurentsis seitsmenda positsiooni.

Mängueelsed kommentaarid:

Narva Transi treener Maksim Gruznov: "Ootame rasket mängu. Huvitav vastane, aga kavatseme punktid koju jätta."

Narva Transi mängija Aleksandr Ivanjušin: "Flora on tugev meeskond ja tuleb huvitav mäng. Mängime ainult võidule ja anname endast parima, et punkte saada. Ootame fänne staadionile, vajame nende toetust!"