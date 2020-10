ANETT KONTAVEIT - SARA SORRIBES TORMO

Enne mängu:

24-aastane Kontaveit sai Ostravas avaringis raske 4:6, 6:2, 7:6 (8:6) võidu venelanna Jekaterina Aleksandrova (WTA 33.) üle, seejuures päästis eestlanna ka kaks matšpalli.

Kaks nädalat tagasi 24. sünnipäeva tähistanud Sorribes Tormo on Ostravas saanud juba kolm võitu – hispaanlanna alustas kvalifikatsioonist, kus alistas esmalt rumeenlanna Ana Bogdani (WTA 92.) 6:4, 6:4 ning sai siis 4:6, 5:2 seisul loobumisvõidu valikvõistlustel viiendana asetatud venelanna Anna Blinkovalt (WTA 61.). Põhiturniiri avaringis oli Sorribes Tormo 6:1, 6:3 parem poolatar Magda Linette'ist (WTA 40.).

Omavahel on Kontaveit ja Sorribes Tormo mänginud kolmel korral ja kõik senised matšid on võitnud Kontaveit. Viimati olid nad vastamisi tänavustel Austraalia lahtistel, kus Kontaveit jäi peale 6:2, 4:6, 6:1. See on ka ainus kord, kui Sorribes Tormo on Kontaveidi vastu seti võitnud.

Ka nende kaks esimest omavahelist mängu olid kõva kattega väljakul – mullustel USA lahtistel jäi Kontaveit peale 6:1, 6:1 ja eelmise aasta Austraalia lahtistel alistas ta hispaanlanna 6:3, 6:2.