Lõiv teeb olümpiale mõeldes tänavu kaasa veel kahel võistlusel

Septembri alguses tõusis Lõiv Rahvusvahelise jalgrattaliidu (UCI) poolt hallatava maastikuratta olümpiakrossi reitingutabelis kõrgele viiendale kohale.

"Seda oli väga tore näha, aga eks see oli natuke kõikide heade asjade kokkulangevus," rääkis Lõiv intervjuus ERR-ile. "Selle nimel olen palju tööd teinud, sest Eesti olümpiakoht oleneb just punktidest. Nende kogumine ongi alati olnud minu peamine eesmärk, selleks, et Eestit võimalikult kõrgele tõsta."

10. oktoobril saavutas Lõiv Austrias Leogangis toimunud MM-il probleemide kiuste 20. koha, nädal hiljem lõpetas ta Šveitsis Monte Tamaros EM-il 11. kohaga.

"MM-ist jääb kummitama see, et tuleb õppida ise ratast rohkem parandama, mitte paanikasse minna. Tol hetkel, kui tehniline probleem juhtus, läksin väga endast välja. Tegelikult on see asi, mis mul juhtus, parandatav umbes kümne sekundiga, aga minul läks selle peale umbes 1.30," selgitas Lõiv. "Kaotasin seal palju aega ja olin kõige rohkem pettunud selle pärast, et ma ei saanud selle asjaga nii kiiresti hakkama. Kindlasti tuleb rahu säilitada!"

"Taastumiseks jäi sellepärast vähe aega, et MM-il olid väga rasked olud, kukkusin mitmeid kordi ja keha nõudis saadud vigastustest taastumiseks rohkem. Kokkuvõttes on ikkagi õige, et käisin mõlemal [nii MM-il kui EM-il]. Nädala lõpuks hakkas enesetunne aina paranema. Kui võistlus oleks toimunud üks päev hiljem, oleks ka parema koha saanud," usub Lõiv.

Novembris soovib Lõiv reisida Tokyosse, et üle vaadata järgmisel aastal toimuva Tokyo OM-i võistlustrass. "Oleme [korraldajatega] juba ühendust võtnud. Esimesel võimalusel, kui saame loa rada vaatama minna, on meil plaan minna. Tänaseni pole me luba saanud, aga ma ei ole veel lootust kaotanud," selgitas Lõiv.

Lõivu hooaeg ei ole veel lõppenud, sest oktoobri viimasel nädalavahetusel lööb ta reitingupunktide kogumiseks kaasa kahel Türgis toimuval madalama kategooria võistlusel. Pärast seda puhkab ta nädal aega Eestis ja sõidab siis Hispaaniasse treeninglaagrisse.