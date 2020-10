Kolmapäeval toimub jalgpalli väikeste karikavõistluste finaal

Kumbki meeskond pole 2009. aastal II ja madalamate liigade võistkondade jaoks loodud väikestel karikavõistlustel varasemalt finaali jõudnud.

Legion II oli poolfinaalis võõrsil 0:2 kaotusseisu jäämise järel lausa 7:2 parem möödunud aastal finaalis võidutsenud Paide Linnameeskonna III võistkonnast. Paide suutis skoori avada viiendal minutil läbi Lauri Varendi ning 26. minutil lõi teise värava Rene Puhke. Legion vähendas 35. minutil läbi Paide omavärava kaotusseisu. Teise poolaja alguses asus Legion omakorda juhtima, kui kahe minuti sees tegid skoori Filipp ja Deniss Drabinko. Paide väravavaht Allar Toom teenis 69. minutil punase kaardi ning seejärel läks Legion oma teed, lüües veel neli vastuseta väravat.

Teel finaali alistas Legion II varasemalt Pärnu JK Poseidoni (12:0), Tallinna FC Ararati (9:0), Türi Ganvixi (3:0) ja Põhja-Tallinna JK Volta (1:1, 4:3 pen.).

Teises poolfinaalis teenis Zenit 2:0 võidu samuti eelmisel aastal finaali jõudnud FC Otepää üle. Mitmete endiste koondise mängijatega Zenit lõi oma väravad teisel poolajal, kui kahel korral oli täpne Ingemar Teever. Teel A. Le Coq Arenale suutis Zenit veel võtta võidud Tartu JK Welco X (4:0), SK Imavere (6:3), FC Äksi Wolvesi (12:1) ja Saku Sportingu (2:0) üle.

Pääsmed mängule on saadaval Piletilevis, ühe pileti hind on kolm eurot. Staadionil on toolid reastatud kindla korralduse järgi, mis on kooskõlas viiruse leviku takistamise põhimõtetega. Maski kandmine pole kohustuslik, kuid soovituslik.

Väikeste karikavõistluste finaalkohtumist näitab otsepildis Soccernet.ee.