Käsipalli karikasarjas selguvad viimased veerandfinalistid

Eesti karikavõistlustel käsipallis selguvad kolmapäeva õhtul viimased kaks veerandfinalisti. Kaheksa sekka otse pääsenud kuue meeskonnaga liitumiseks on paremad eeldused Põlva Servitil, kes juhib Viljandi HC vastu avamängu järel 29:26 ja HC Tallinnal, kes alistas kaheksandikfinaali esimeses kohtumises HC Viimsi/Tööriistamarketi 37:29.

Serviti ja Viljandi kohtuvad kahe nädala jooksul juba kolmandat korda, sest lisaks karikamängule Viljandis oldi vastamisi Põlvas Balti liiga ja meistriliiga arvestusse läinud kohtumises, mille samuti võitis valitsev Eesti meister ja karikavõitja tulemusega 31:22.

"Miinus kolm on parem kui miinus neli. Peame rahul olema, et vaid kolmega kaotasime – see jätab ikkagi kõik lahtiseks ja annab meile võimaluse. Serviti-sugusel meeskonnal lubada endale 30 väravat visata ei ole väga hull, aga kui ise juurde paneme, siis viskavad nemadki vähem," arutles Viljandi peatreener Marko Koks.

"Kõige tähtsam on viia miinimumini või veel parem, vältida pallikaotusi. Neid tegime mõlemas Serviti-mängus liiga palju ja just oma lohakustest sündinud vigu kogunes hulgi. Tuleb neist kohtumistest teha õiged järeldused ja need platsil ellu viia," teadis Koks võtit, mis meeskonna karikasarjas edasi viiks.

Kuuel korral Eesti karikafinaali jõudnud HC Viimsi/Tööriistamarket alustab 2018. aasta karikavõitja HC Tallinna võõrustamist kaheksaväravalisest kaotusseisust. Kaks nädalat tagasi oli mäng kohati võrdne, kuid pealinlased tegid mõlema poolaja lõpul võimsad spurdid ja võtsid kindla võidu 37:29.

"Me ei vaata, mis numbrid esimeses mängus tabloole jäid. Kolmapäevale saame vastu minna värskena ehk kümnepäevalise mängupausi pealt ning plaanime kohe avavilest gaasi põhja vajutada. Peame viimaste kohtumiste vigu parandama ja valmistuma ka nädalavahetuseks, kui Soome liigas sõidame külla Riihimäe Cocksile," sõnas Tallinna peatreener Risto Lepp.

Kolmapäevastel edasipääsejatel on juba teada ka vastased kaheksa parema seas. Tallinn - Viimsi paari võitja läheb kokku kümnekordse karikavõitja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperiga ning Põlvas selgub vastane Tartu Ülikoolile. Teistes veerandfinaalpaarides on vastamisi HC Tallinn 2 - Raasiku/Mistra ning Põlva/Arcwood - SK Tapa/N.R. Energy.

Eesti karikavõistluste avaringi korduskohtumised:

21.10 19:00 Põlva Serviti – Viljandi HC (avamäng 29:26)

21.10 19:00 HC Viimsi/Tööriistamarket – HC Tallinn (29:37)