Naiste EM-valikmängu teenindavad Eesti kohtunikud

Eestlased on sel nädalal ametis Euroopa väljakutel. Kolmapäevast naiste EM-valikmängu Taani – Iisrael teenindavad Eesti kohtunikud eesotsas Reelika Turiga.

Turi abilisteks on Anni Koppel ja Anni Rahula. Neljanda kohtuniku ülesandeid täidab Luisa Klaar.

Taani võitleb alagrupis esikoha nimel ja on Itaaliaga võrdselt teeninud seitsmest mängust maksimaalsed seitse võitu. Taani väravate vahe on 41:0.

Pärast kohtumist Iisraeliga ootab naiskonda ees kaks kohtumist just Itaaliaga, millest esimene leiab aset 27. oktoobril Empolis ja teine 1. detsembril Viborgi staadionil.

Viborgi staadionil toimub ka kolmapäevane mäng Iisraeli vastu. Iisrael on seni pidanud kuus kohtumist ja teeninud tabeli neljandana neli punkti.

Uno Tutk on homme kohtunike vaatlejaks Hollandis, kus Amsterdami Ajax võõrustab Meistrite liiga alagrupiturniiril Inglismaa valitsevat meistrit Liverpooli. Mängu kohtunikud on Saksamaalt eesotsas Felix Brychiga. 2019. aastal jõudis Ajax Meistrite liigas poolfinaali, kui napilt jäädi alla Tottenhamile. Järgnenud finaalis kaotas Tottenham just Liverpoolile.

Targo Kaldoja on delegaadiks Euroopa liiga alagrupiturniiril, kui Napoli (Itaalia) vastaseks avavoorus on Hollandi meeskond AZ Alkmaar. Kohtumine toimub San Paolo staadionil neljapäeval, 22. oktoobril Eesti aja järgi kell 19.55.