Magnus Kirt vahetab 11 aasta järel spordiklubi

Kodulinnast Tõrvast 2009. aastal pealinna siirdunud Kirt asus ülikooli õppima ärindust ja liitus samal aastal ka TTÜ spordiklubiga. Viimastel aastatel oli Eesti odaviskerekordi omanik aga spordiklubi ainukene kergejõustiklane.

",Võrreldes minu eelmise koduklubiga on Audentes rohkem kergejõustikule suunatud ning siinne süsteem toetab ala harrastamist," selgitas Kirt Audentese pressiteate vahendusel.

"Audentese spordikeskuses olen treeninud juba pikalt, kuid spordiklubiga liitumine võimaldab mulle veelgi paremaid tingimusi tipptasemel treenimiseks: saan aastaringselt visata oda, joosta, ujuda ja akrobaatikat teha."

"Audentese spordiklubi on uuendustele avatud ning käib ajaga kaasas, et pakkuda tasemel tingimusi ka kodumaal," kiitis Kirt. "Uueks hooajaks loodan siin teha väga hea ettevalmistuse ning soovin võistlusperioodil jälle konkurentsivõimeline olla."

Lisaks Doha maailmameistrivõistluste teise koha omanikule kuuluvad viimaste aastate edukaimasse kergejõustikuklubisse ka Rio de Janeiro olümpia neljas kettaheitja Martin Kupper, Londoni MM-i neljas kümnevõistleja Janek Õiglane, Eesti rekordiomanikud Liina Laasma ja Karl Erik Nazarov ning paljud teised praegused Eesti tipud.

"Magnuse liitumine Audentese spordiklubiga on meie jaoks väga suur rõõm. Ta on aastaid Audentese spordikeskuses treeninud ja spordiklubiga liitumine on tore jätk meie koostööle," kommenteeris Audentese spordiklubi juhataja Peeter Tishler.

"Soovime spordiklubina pakkuda parimaid treeningutingimusi nii lastele, noortele kui ka tipptasemel sportlastele nagu Magnus. Kindlasti innustab tema eeskuju noori usinamalt treenima ja lisab väärtust meie klubile."