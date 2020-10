Zverev võidutses kolmandat korda kodupubliku ees

Finaalis alistas turniiril esimest asetust omanud 23-aastane sakslane 6:3, 6:3 endast kolm aastat noorema kanadalase Felix Auger-Aliassime'i (ATP 22.).

Zverevile on see aasta esimene turniirivõit, ühtekokku on ta nüüd triumfeerinud 12 turniiril ja neist kolm võitu on ta saanud Saksamaal – lisaks seekordsele Kölni turniirile võitis ta 2017. ja 2018. aastal Müncheni turniiri.

Ühtlasi on Zverev nüüd viiel järjestikusel aastal võitnud vähemalt ühe ATP turniiri.

"Mul oli New Yorgis väga raske finaal," meenutas Zverev enda võidukõnes tänavuste USA lahtiste finaali, kus Zverev oli väga lähedal karjääri esimesele suure slämmi võidule, aga jäi lõpuks Dominic Thiemile siiski alla. "Sellepärast tahtsin seekordses finaalis enda parimat tennist mängida."

"Felix, sa oled uskumatu mängija! Tean, et see ei tähenda praegu väga palju, aga olen kindel, et sa ei võida mitte ainult üht turniiri, vaid kindlasti mitu ja palju suuremaid kui see siin," kiitis Zverev ka vastast.

2016. aasta US Openi noorteturniiri võitja, üheks andekamaks tulevikulootuseks peetav Auger-Aliassime mängis kuuendat korda ATP turniiri finaali ja seni on tal igal korral tulnud kaotusega leppida. Tänavu oli see talle juba kolmas finaal, veebruaris kaotas ta Rotterdamis Gael Monfilsile ja Marseille's Stefanos Tsitsipasele.

Kölnis peetakse ka sel nädalal ATP turniir ning Zverev on taas kõrgeima paigutusega, Auger-Aliassime on sel nädalal viienda asetusega. Mõlemad on avaringis vabad.