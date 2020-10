Van der Poel võitis Tour of Flandersil Van Aerti millimeetritega

Kaks võistluse favoriiti ja kauaaegset konkurenti jätkasid võidu nimel sõitmist kahekesi 35 kilomeetrit enne finišit, kui kolmeses jooksikute grupis kukkus valitsev maailmameister Julian Alaphilippe (Elegant-QuickStep), kes murdis oma käeluu kahest kohast. Van der Poel ja Van Aert jäid konkurentidele kättesaamatuks ning nii oli duol aega viimasel kilomeetril mängida kassi ja hiirt. Van Aert istus konkurendile tuulde ning jäi oma hetke ootama. Kui finišini oli jäänud 200 meetrit, hakkas belglane kiirendama. Külg-külje kõrval sõites ei tahtnud kumbki rattur võiduta jääda ning nii selgus võitja fotofiniši abil. Van der Poel edestas Van Aerti vaid millimeetritega. Kolmanda koha pälvis 15-mehelisest peagrupist Alexander Kristoff (UAE Team Emirates).

"Ma olen sõnatu. Tavaliselt ma saan kohe finišijoonel aru, kas ma võitsin või mitte, aga seekord andsin ma endast absoluutselt kõik. Kumbki meist ei saanud aru, kes nüüd täpselt võitis," ütles Van der Poel finiši järel. "Ma teadsin, et mida hiljem Van Aert sprinti alustab, seda suuremad võimalused mul võitmiseks on. Kuna ta alustas spurtimist üsna hilja, siis see tähendas, et ka tema oli väga väga väsinud. Ma kardsin, et ma lükkasin ratta liiga hilja ette ja ma ei julgenud võidu üle rõõmustada. Mulle öeldi kaks korda seda, aga ma küsisin ikkagi kümme minutit hiljem üle, kas ma ikka kindlalt võitsinl."

Mathieu van der Poeli isa võitis Tour of Flandersi 1986. aastal ning huvitav fakt on see, et mõlemad mehed kandsid võistlusnumbrit 51. "Võib-olla on selles numbris midagi erilist," lisas Van der Poel.

Ainsa eestlasena osales võistlusel valitsev Eesti meister Norman Vahtra (Israel Start-Up Nation), kes seekord tulemust kirja ei saanud.

Naiste Tour of Flandersi võitis hollandlanna Chantal van den Bloek-Blaak, kes edestas Amy Pietersit ja Lotte Kopeckyt.