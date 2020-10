Vene tegi Jõesaare klubi vastu hea mängu, kuid Fuenlabrada jätkab võiduta

Tasavägise kohtumise saatuse otsustasid Seth Hinrichsi tabavad vabavisked 15 sekundit enne lõpusireeni.

Koondise kapten Siim-Sander Vene arvele jäi 28 minutiga üheksa punkti (kahepunktivisked 2/3, kolmepunktivisked 1/2, vabavisked 2/2) ja üks korvisööt. Jõesaar jäi Manresa võidumängus pingile.

Hispaania kõrgliigas jätkavad täiseduga kolm võistkonda - Tenerife on võitnud viis, Madridi Real neli ja Barcelona kolm kohtumist. Manresal on kolm võitu ja kolm kaotust, Fuenlabrada on kaotanud kõik viis matši.