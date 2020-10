TÄNA OTSE | Viimati kolm kuud tagasi võiduta jäänud Paide kohtub Legioniga

Kahes senises omavahelises kohtumises on Paidel õnnestunud võtta 2:0 ja 3:0 võidud. TJK Legon on heas hoos ja ei ole kaotanud alates augustikuu lõpust ühtegi matši, Paide vorm on aga veelgi parem - Eesti pinnal on võidetud koguni 12 matši järjest ja viimati jäädi Premium liigas kolme punktita 17. juulil Nõmme Kalju vastu.

Paide on 22 mänguga kogunud 48 punkti ja hoiab tabelis Flora järel teist kohta, Legion on väljalangemistsooni selja taha jätnud ja on 21 punktiga kaheksas.

Algselt pidi pühapäevaseks telemänguks olema Narva Transi ja FC Flora omavaheline matš, kuid see lükkus A-koondises platsil käinud florakate isolatsioonikohustuse tõttu edasi. Uus kohtumise toimumisaeg on järgmise nädala kolmapäev, 21. oktoober. Mäng saab avavile kell 19 ning toimumispaigaks on Narva Kalev-Fama staadion.