Kohtumise ainsa värava lõi 16. minutil Hondurase koondise ründaja Anthony Lozano. Reali peatreener Zinedine Zidane võttis poolajal välja nii Isco, Sergio Ramose, Luka Modrici kui Lucas Vazqueze, vahetusmehed ei suutnud aga seisu ümber pöörata ja nõnda lahkus Cadiz 1:0 võiduga.

"See on ajalooline võit ja tahame seda tähistada," sõnas ainsa värava löönud Lozano pärast lõpuvilet. Tulemus seda tõepoolest ka oli: Cadiz alistas Reali võõrsil klubi 110-aastase ajaloo jooksul esmakordselt; ühtlasi oli tegemist esimese korraga Hispaania kõrgliiga ajaloos, kui tiitlikaitsja, kes samas on ka tabeliliidriks, kaotab kõrgliigasse tõusnud meeskonnale.

Enne laupäeva jäi Reali viimane kaotus La Ligas koroonaeelsesse aega, kui 8. märtsil kaotati võõrsil Real Betisile, samuti oli see nende esimeseks kaotuseks Alfredo di Stefano staadionil. Kui Cadiz viimati Reali 1991. aastal alistas, oli pealinnaklubi peatreeneriks just di Stefano.

Kuue mänguga kümme punkti kogunud Cadiz tõusis tabelis nõnda Reali ja Granadaga ühele pulgale, õhtu viimases mängus tõusis kümne punkti peale ka Getafe, kes alistas Jaime Mata 56. minuti penaltist kodustaadionil üllatuslikult Barcelona 1:0.