Esimest korda Ülemistes toimunud Ööjooksu võitsid Kovaljov ja Veskla

Kovaljov võitis jooksu ajaga 31.31, teise koha saavutas Deniss Šalkauskas 32.40-ga ja kolmas oli 33.01 jooksnud Marti Medar. Naiste arvestuses kuulus esikoht Maria Vesklale (38.19), kümme sekundit hiljem jõudis finišisse Bret Schär.

"Korraldamine oli päris kõva katsumus," kinnitas Ööjooksu peakorraldaja Marko Torm. "Mina oma kümneaastase korralduskogemusega pole taolist asja enne näinud. Oleme väga tänulikud, et Tallinna linn ja Ülemiste keskus võtsid meid avasüli vastu ja otsustasid, et on ka nii raskel aastal võimalik üritust korraldada. See kadalipp oli arvestatav, kummardus meeskonna, toetajate ja osalejate ees."

Kümnendat aastat toimunud Ööjooks on siiani aset leidnud Rakveres, nüüd joosti aga Tallinnas.

"See Tallinna ambitsioon on meil tegelikult olnud juba oma viis aastat, oleme järjepanu otsinud õiget kohta," tõdes Torm. "Tõtt-öelda oleme Ülemistesse ära armunud! See on meie jaoks ideaalne asukoht. Rakverest me ei kao kuskile, Tallinn on lisa ja näeme, et siin on võimalik orgaaniliselt kasvada."