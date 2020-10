Gerd Kanterist sai SK Nordi spordidirektor

Spordiklubi Nord soovib olla noortespordi arendamisel Eestis innovaatiline eestvedaja. Pikemate eesmärkide täitmiseks ja professionaalsuse suurendamiseks palgati kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter klubi spordidirektoriks.

Klubi süda asub Mustamäel ja klubis tegeldakse peamiselt viie ala: korvpalli, ujumise, judo, tantsu ja võimlemisega. Treeningutel käib üle tuhande noore ja üle poole neist tegeleb korvpalliga. Uue väljakutse vastu võtnud Kanter soovib klubi spordidirektorina rakendada maailmas hästi toimivat sportlaste pikaajalist arengumudelit.

"Olukord on hoopis erinev sellest, kus olin mina näiteks 30-35 aastat tagasi," rääkis Kanter ERR-ile. "Hoovispordi osakaal meie noorte tegevuses ei ole sellisel tasemel nagu ta oli. On väga palju põhjuseid, mis näitavad, miks noored spordist ära kukuvad. Me ei tohi noori väga varakult sundima spetsialiseeruma, pigem tuleb läheneda läbi multispordi, arendada nende põhioskusi ja viivitada ka võistlemisega, sest ka liiga varajane võistlemine võib peletada noori spordi juurest ära. Ma loodan, et suudan olla selline kõneisik, kes suudab need asjad läbi suruda," sõnas olümpiavõitja.

Kanter palgati spordidirektoriks, sest kattusid arusaamad klubi uuest pikaajalisest arengukavast.

"Arengukava kolm põhiteesi, millese väga usume, on mitmekülgsus, professionaalsus - küll klišeelausena, aga siiski, ehk siis treenerite kvaliteet - ja personaalsus," selgitas Nordi juhataja Tarmo Oras. "Meie need arusaamad professionaalsusest, personaalsusest ja mitmekülgsusest kattusid ja see on põhiline põhjus, millepärast me ühise tee leidsime."

"Meil on siin igal valdkonnal oma juht, peatreener, nemad on need inimesed, kellega ma siis vähemalt kord nädalas peaksin kohtuma ja erinevaid valdkonna muresid ja probleeme arutama," rääkis Kanter.

Spordidirektori töökohustuste hulka kuuluvad ka koolitused lastevanematele. Uue suunana pakub Nord ka täiskasvanutele treeninguid ja soovib enam kui tuhandepealist peret veel kasvatada.

"Tänane süsteem spordis on selline harrastajate baasil saavutusspordi tegemine," rääkis Oras. "Ühiskonnale anname kõige rohkem tagasi sellega, et kasvatame noortes spordipisikut ja ka täiskasvanud on meil uue põhimõtte järgi kaasatud. Läbi selle harrastajate arvu tekib meil ka võimalus parandada saavutussporti."

Nordil on Tallinnas üle 20 tegutsemispaiga. Pikemas perspektiivis soovitakse hakata arendama ka ratturite maantesõitu, murdmaasuusatamist ja kergejõustikku.