Janika Lõiv: pigem ei jää EM-iga rahule, aga ei saa ka kurta

"Sõidu võtaksin kokku nii, et hästi kiire oli ja selles mõttes päris lühike, et võitja aeg oli tund ja 13 minutit (Euroopa meistriks krooniti prantslanna Pauline Ferrand-Prevot). Üldiselt nii lühikesi sõite ei tehta," kommenteeris Lõiv finišijärgses intervjuus ERR-ile.

"Stardis astusin ma kohe klipist mööda ja ei saanud seda kinni, aga kohe kui olin kinni saanud, siis panin täistempo peale ja hakkasin püsti sõitma, sest kõik sõitsid püsti seda tõusu. Poole mäe peal kadus mul aga püsti raiumise jõud ära ja ma hakkasin istudes kerima, kuid see oli natuke vale otsus, sest kõik teised panid püsti edasi. Ma vajusin seetõttu läbi grupi üpris taha," jätkas Lõiv võistluskäigu kirjeldamist. "Kohe kui võistlus läks esimesele singlile ja laskumisele, siis tekkis seal väga suur ummik. Ühesõnaga ma olin stardiga kaotanud peaaegu kõik kohad. Edasi käis suur kaklus, küünarnukke panime kokku ja igavene jama oli. Kaotasin neid kohti liiga lollilt."

"Esimene ring läks mul pigem sisseelamiseks. Kui teine ring algas, siis see läks kõige paremini. Tehniliselt läks kõik hästi ja asfalditõusu sain hästi mõnusalt pingutada. Seal võtsin kohe kolmele-viiele inimesele järele ja sõitsin neist mööda," kirjeldas Lõiv. "Tunne oli teisel ringil kõige parem, aga kolmandast ringist alates hakkasid krambid, sest peale MM-i ei ole mu keha viimasel nädalal väga hästi ära taastunud. Põhimõtteliselt võitlesin ma iga tõusu peal krampidega ja pidin pigem piiri peal sõitma, sest ei saanud täisvõimsusel pingutada. Pigem hoidsin natuke tagasi, et ei tekiks sellist olukorda, kus peaksin maha tulema ja venitama hakkama. Pigem käis selline meelitamine. Aga kuna vahed olid hästi väikesed ja kogu aeg oli kedagi püüda, siis ma enda arust pingutasin kuni viimse sekundini ja viimane ring läks isegi tempo kiiremaks."

"Kõige ebamugavam oli see, et rada oli selline, kus hästi paljudes kohtades tuli hoog maha võtta ning sellepärast tekkis esimestel ringidel palju hetki, kus tuli joosta või seista," lisas Lõiv.

Mullu sai eestlanna EM-il üheksanda koha, milliste eesmärkidega mindi tänavu starti? "Enne sõitu mul sellist suurt eesmärki ei olnud, sest ma teadsin, kui raskelt oli mu nädal möödunud," ütles Lõiv. "Aga sisimas ma ikka olen püüdnud see aasta TOP10 kohti. Päris sinna ma ei jõudnud, sest osaliselt ma esimesel ringil lasin nii palju inimesi mööda ja kaotasin kohti ehk oleksin pidanud algul rohkem oma koha eest võitlema ning osaliselt, sest jalad ei olnud nii hästi ära taastunud. Kokkuvõttes ma pigem ei jää rahule, aga ei saa ka kurta, sest see TOP10 ei jäänud väga kaugel."

EM-iga lõppes Lõivu tänavune hooaeg. Praeguse seisuga naaseb eestlanna nüüd kodumaale paariks nädalaks puhkama, et seejärel Hispaanias uueks hooajaks hakata ettevalmistust tegema.

"Minu hooaja saab suures pildis jagada kaheks. Üks osa oli kevadel, millega saan väga hästi rahule jääda. Kevadel tehtud tulemused olid väga head. Vahepealne koroonaperiood oli üpris raske, aga ma elasin selle kenasti üle ning teine pool lühikesest hooajast siin oktoobrikuus on olnud rahuldav. Ma ootasin natuke rohkemat, aga kõige peamine eesmärk, sõita üks TOP10 koht välja (Nove Mesto MK-etapil), on tehtud," rääkis Lõiv. "Jalad lubasid tihti rohkemat, aga vaimne pool ja tehniline pool ei jõudnud võib-olla nii hästi järgi sellele kõigele. Kindlasti on uuel aastal, mida veel arendada, et leida juurde kiirust rajal ja olla parem sõitja."