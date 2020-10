Jalgratturite profiklubi pani päevapealt uksed kinni

Šveitsis registreeritud naiste profiklubi Equipe Paule Ka teatas, et nad panevad päevapealt uksed kinni ning ei stardi ka pühapäeval algaval Tour of Flandersil.

Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu koostatud edetabelis kõrget neljandat kohta hoidev naiskond on juba mitu kuud vaevelnud finantsraskustes. Kui varasemad nimisponsorid Bigla ja Katusha lõpetasid naiskonna toetamise koroonaviiruse pandeemia valguses, siis nüüd hüppas kõrvale ka Prantsuse moebränd Paule Ka.

Naiskonna sõnul pole sponsor maksnud neile toetust viimased kolm kuud, kuigi alatasa on lubatud, et maksed on juba teel. Kui augusti, septembri ja oktoobri jooksul saadi veel varasemate varude eest võistlemas käia, siis nüüd on rahad otsas, mis tähendab, et klubi ainus võimalus on laiali minna.

"See on erakordselt kurb hetk meie 15-aastase ajaloo jooksul. Me panustasime palju, et aidata noorratturitel areneda ja grupis kohaneda," avaldas tiim oma nördimust pressiteate vahendusel. "Me lootsime seda teed jätkata veel mitmeid aastaid. Me pälvisime tänavu palju võite, kaasa arvatud naiste mainekamal velotuuril Giro Rosa."

Lizzie Banks võitis Giro Rosal etapi ning Mikayla Harvey lõpetas kokkuvõttes viiendal kohal. Lisaks pälvis Banks teise koha GP de Plouayl. Märkimisväärne on veel ameeriklanna Leah Thomase kolmas koht Strade Bianchel.