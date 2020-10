Eesti lööb esmakordselt kaasa saalijalgpalli U-19 vanuseklassi valiksarjas

Koondise peatreeneriks on Dmitri Skiperski, abitreeneriteks Andrei Arhipov ning Oleksandr Sorokin.

"Koondist on ees ootamas väga huvitavad järgmised kuud. Nüüd algab treeningtegevus, et esineda võimalikult hästi talvises valiksarjas," sõnas Eesti Jalgpalli Liidu tehniline direktor Janno Kivisild.

"Mul on ääretult hea meel, et noortekoondiste saalijalgpallis on esimene samm astutud. See annab võimaluse tutvuda saalijalgpalliga noortekoondiste tasemel ning populariseerib saalijalgpalli noorte hulgas," lisas Kivisild.

"Ma arvan, et see on alustala tulevikuks," sõnas koondise peatreener Dmitri Skiperski. "Püramiidi alumine osa peab olema lai. Ma leian, et tegu on suurepärase väljundiga mängijate jaoks, kellel on mingil põhjusel läbilöök suures jalgpallis tegemata jäänud. Ootan põnevusega esimest laagrit ja usun, et koondise esindamine on mängijate jaoks suur motivatsioon ja au."

Esimene koondiselaager toimub juba tuleval nädalal, kui meeskond treenib Raasikul.

Alagruppide loosimine toimub 23. oktoobril. Eelringi kohtumised peetakse 12.–17. jaanuarini, valiksarja matšid 23.–28. märtsini.

U-19 vanuseklassi saalijalgpalli EM-valiksarjast võtavad osa mängijad sünniaastaga 2002 ja nooremad.

U-19 koondiste finaalturniir toimub 2021. aastal teist korda. Esmakordselt 2019. aastal aset leidnud finaalturniiri võõrustas Läti, kui finaalis, mida teenindas Eesti kohtunik Grigori Ošomkov, alistas Hispaania tulemusega 6:1 Horvaatia.