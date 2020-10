UCI avaldas uue cyclo-crossi MK-sarja kalendri

Eelmisel nädalal teatas Rahvusvaheline Jalgrattaliit (UCI), et erinevatel põhjustel on cyclo-crossi MK-etapi võõrustamisest loobunud mitu korraldajat. Nüüd avaldas UCI uue, tavapärasest lühema kalendri.

MK-sari koosneb viiest etapist, mis toimuvad kahe kuu jooksul. Avastart on 29. novembril Taboris (Tšehhimaa), millele järgnevad osavõistlused Namuris (Belgia), Dendermondes (Belgia), Hulstis (Holland) ja punkt pannakse 24. jaanuaril Overijses (Belgia), vahendab Spordipartner.ee.

Kui Tabor ja Namur on cyclo-crossi sõpradele tuttavad kohad, siis Dendermonde, Hulst ja Overijse on uued paigad. UCI ja MK-sarja korraldav ettevõte Flanders Classics täpsustasid, et etappide toimumist võivad mõjutada koroonaviiruse levik ja riigis kehtivad piirangud.