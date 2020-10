Neljapäeval algavad naiste võrkpalli karikavõistlused

Gerardo's Toys/Neemecol on seljataha jäänud ka esimene ametlik mäng, kui esiliigas võeti Peetri Võrkpalliklubi vastu 3:0 võit. Andrei Ojametsa juhendatav Audentese SG/Noortekoondis tänavu veel ametlikku kohtumist pidanud ei ole. Tallinna 32. Keskkoolis peetav vastasseis saab neljapäeval alguse kell 19.15. Teine veerandfinaalseeria, kus mängivad Tallinna Ülikool ja Famila/Võru Võrkpalliklubi, algab Tallinna Ülikooli spordisaalis 18. oktooobril kell 18, kirjutab Volley.ee.

Karikavõistluste veerand- ja poolfinaalides selgub edasipääseja kahe mängu kokkuvõttes. Kui mõlemad võistkonnad võidavad ühe kohtumise, määrab edasipääseja punktide arv, kus 3:0 ja 3:1 võit annavad kolm punkti ning 3:2 edu võitjale kaks ja kaotajale ühe punkti. Punktide võrdsuse korral mängitakse edasipääseja selgitamiseks kuldne geim.

Naiste karikavõistlustel on osalejaid kuus, mis tähendab, et eelmise aasta finalistid TalTech/Tradehouse ja Tartu Ülikool/Bigbank tagasid automaatselt koha poolfinaalis. Tartu esinduse vastaseks tuleb Gerardo's Toys/Neemeco ja Audentese SG/Noortekoondise paari võitja. Karikakaitsja TalTech/Tradehouse läheb nelja parema seas vastamisi kas Tallinna Ülikooliga või Famila/Võru Võrkpalliklubiga. Finaal on kavas 22. detsembril.