Jaapani ujumistähele mõisteti armuafääri eest võistluskeeld

Septembris ilmusid Jaapani meedias fotod 26-aastasest olümpiapronksist võõra naisega hotelli minemas ning seejärel tunnistas Seto üles, et tal on olnud abieluväline suhe. Jaapanlane palus vabandust ja astus tagasi olümpiakoondise kapteni kohalt.

"Kuidas saan vabandust paluda? Olen endalt küsinud, kas saan seda teha. Aga mõtlesin, et minu vabandamine on see, kui jätkan ujumist ja püüan enda perekonnas usaldust taastada. Mu pere on minu vastutustundetu käitumise pärast pidanud nii palju kannatama," vahendas Jaapani meedia Seto sõnu. "Tahan tõsiselt taas ujumisele keskenduda, et mu perekond ja kõik ülejäänud inimesed mõtleksid minust taas kui ujujast. Mul on tõesti väga kahju."

Jaapani ujumisliit leidis, et Seto rikkus sportlastele seatud käitumisnorme ja otsustas seetõttu määrata talle aasta lõpuni võistluskeelu. Küll aga leiti, et rikkumise tõttu ei peaks temalt ära võtma õigust osaleda Tokyo olümpiamängudel, mis peetakse järgmisel suvel.

200 ja 400 m kompleksujumise valitsev maailmameister Seto jäi skandaali tõttu ilma ka enda sponsorist – lennufirma All Nippon Airways soovis temaga koostöö katkestada.

Seto on abielus Yuka Mabuchiga, kes on vettehüppaja. Nende peres kasvab kaks tütart, neist noorim sündis tänavu märtsis.