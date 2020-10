Kübaratriki teinud Neymar möödus Ronaldost ja jahib nüüd Pele rekordit

28-aastane tõusis Brasiilia kõigi aegade väravalööjate arvestuses teiseks, möödudes Ronaldost – Neymar on nüüd löönud 64 väravat, Ronaldo sai enda karjääri jooksul kirja 62 väravat. Neymaril on võimalik püüda ka Pele rekordit – Brasiilia legend on esikohal 77 väravaga. 2010. aastal koondisedebüüdi teinud Neymar on Brasiiliat esindanud 103 korral.

Peruu asus koduväljakul peetud matši kuuendal minutil Andre Carillo väravast juhtima, kuid poolajapausile mindi 1:1 viigiseisus, kui 28. minutil realiseeris Neymar penalti.

59. minutil viis Renato Tapia kodumeeskonna taas juhtima, aga viis minutit hiljem viigistas Raicharlison seisu ja 83. minutil realiseeris Neymar taas penalti. Mängu lõpus jäi Peruu üheksakesi, kui kolmeminutilise vahega said punase kaardi nii Carlos Caceda kui Carlos Zambrano. Lõppseisu vormistas Neymar 90. minutil.

Argentina alistas võõrsil 2:1 Boliivia, Uruguay aga pidi tunnistama Ecuadori 4:2 paremust. Seejuures sündisid mõlemad Uruguat väravad mängu viimastel minutitel penaltitest, mõlemal korral oli lööjaks Luis Suarez.

Kahe mänguvooru järel jätkavad täisedu kahe võiduga Brasiilia ja Argentina.

Lõuna-Ameerika MM-valikmängude tulemused:

Boliivia – Argentina 1:2

Ecuador – Uruguay 4:2

Venetsueela – Paraguay 0:1

Peruu – Brasiilia 2:4

Tšiili – Kolumbia 2:2

???? @Pele (77)

???? @neymarjr (64)

???? @Ronaldo (62)



???????? Neymar's hat-trick sends him 2nd on Brazil's all-time top scorers. The 28-year-old celebrates by doing a number 9 with his hands & imitating Ronaldo's trademark finger-wagging celebration in a fitting tribute to Fenômeno ™️ pic.twitter.com/D9DDgiTnAB