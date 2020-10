Iraani sportlased liitusid üleskutsega keelata nende riigil OM-il osaleda

Naiste õiguste eest võitlev Masih Alinejad kutsub uues kampaanias kasutama sotsiaalmeedia teemaviidet #United4Navid. "Oleme käivitanud uue kampaania, kus Iraani kuldmedalistid ühinesid inimõiguste aktivistidega. Kutsume rahvusvahelisi alaliite ja rahvusvahelist olümpiakomiteed (ROK) üles, et nad keelaksid Iraanil Navid Afkari tapmise tõttu osaleda spordiüritustel," avaldas Alinejad.

Navid Afkari hukati Iraanis pärast seda, kui ta mõisteti Iraani 2018. aasta meeleavalduste ajal süüdi IRGC (Islami revolutsiooniline kaardivägi) turvamehe mõrvas. Kuna tema hukkamine ei olnud seotud spordivõistlusega, siis on ROK-i asepresident John Coates andnud mõista, et neil on liiga keeruline keelata Iraanil olümpiamängudel osaleda.

Kampaanias osalevad teiste seas Nobeli rahupreemia laureaat Shirin Ebadi, Iraani endine kikkpoksi meister Majid Fallah ja endine Iraani Kreeka-Rooma maadluse koondise treener Sardar Pashaei.

