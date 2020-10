Kotsar ja Hamburg jätkavad Saksamaal võitmatuna

Maik-Kalev Kotsari uus koduklubi Hamburgi Towers püsib hooajaeelsetes kontrollmängudes alistamatuna. Võidetud on kõik viis sõpruskohtumist, viimati alistati kodusaalis liigarivaal Braunschweigi Löwen tulemusega 95:86 (24:27, 21:16, 22:13, 28:30).

Algviisikus alustanud Kotsar sai mänguaega ligi 19 minutit, mille jooksul viskas viis punkti (kahesed 1/4, vabavisked 3/4), hankis neli lauapalli (sh kolm ründelauast) ja andis ühe resultatiivse söödu. Kirja läks ka kolm isiklikku viga, vahendab Korvpall24.ee.

"Iga Bundesliga vastane mängib erinevalt ja me peame vastavalt sellele kohanema. Juba sel põhjusel oli see hea proovikivi," ütles suvel Hamburgi klubi peatreeneriks saanud Pedro Calles kohtumise järel ja lisas, et meeskond läheb iga päevaga aina paremaks.

Mullu koroonaviiruse pandeemia tõttu katkestatud põhiturniiri viimase ehk 17. kohaga lõpetanud Hamburgi klubi alustab Saksamaa kõrgliiga hooaega 8. novembril.