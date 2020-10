Karl Patrick Lauk teenis Prantsusmaal järjekordse võidu

130,5 km pikkuse võidusõidu teine koht kuulus samuti Laugi meeskonnakaaslasele Thomas Chassagne klubist Team Pro Immo Nicolas Roux, kolmas oli Jeremy Roma (Paris Cycliste Olympique).

"Alguses oli sõit üpris rünnakuterohke, aga suutsime tiimiga kõik rünnakud kontrolli all hoida ja sattus nii, et saime umbes 30 km peale starti ca 10-12 mehega minema ja natuke hiljem tuli kolm,neli meest veel järgi. Minuga koos oli veel kaks tiimikaaslast. Enamasti üritasime lihtsalt peagrupiga vahet hoida või võimalusel kasvatada, aga vahet hoiti siiski piisavalt väiksena, ehk pidime kõvasti vaeva nägema selleks, et ees püsida ja meid kinni ei püütaks," kommenteeris Lauk.

"Peale viimast mäefinišit hakati juba natuke lollitama ja vaatama üksteisele otsa, et mis edasi saab. Sealt jäi umbes 20 km lõpuni ja teadvustasin, et punt hingab kuklasse ja ees on mehed küpsed või ei soovi enam tööd teha. Valisin sobiva koha ja panin plagama teadmata, mis mind ees ootab. Suutsin tempo vajalikes kohtades hästi üleval hoida, üksi sõites parima trajektoori valida ja tõusunukkidel, mis olid lõpuni jäänud, korralikult üles pressida, ilma et oleksin ennast ära küpsetanud. Tänu sellele tulin lõpus umbes minutilise eduga, mis lubas viimased 500m rahulikult võtta ja üle joone veereda," lisas Lauk.