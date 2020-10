TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis loodab võiduta seeria lõpetada

Kommenteerivad Alvar Tiisler ja Marko Pärnpuu, stuudiot juhib Kristjan Kalkun ning platsi äärest vahendab muljeid Aet Süvari.

Eesti pole selle Balkani tiimiga 13 aastat mänginud ja ootab nüüd koduplatsil võiduarve avamist Rahvuste liigas.

Jalgpallikoondise peatreener Karel Voolaid sõnas laupäevasel pressikonverentsil, et on viimastel päevadel teinud Leedu kaotusmängust põhjaliku analüüsi, kus on luubi alla võtnud Eesti kaitsetegevuse, pallita mängu, aga ka liikumise ja tegutsemise palli vallates. Kõik selleks, et mängule Põhja-Makedooniaga minna vastu nii heas valmisolekus kui võimalik.

"Küllaltki põhjalik analüüs tehtud. Selliseid asju, mida parandada ja paremini teha kindlasti leidsime päris palju. Enda silmade läbi on parimad välja valitud ja võistkonnani viidud ja loodame, et see toob positiivse muutuse," ütles Voolaid.

Konstantin Vassiljev, kes Leedu mängus oli pingi peal, tõdes, et meeleolu koondises on olnud töine. Kuigi arusaadavalt tunnevad kõik pettumust, tuleb reservid leida enese seest. "Pea peab töötama iga minut, iga päev, iga tund, et midagi läheks paremaks. Ma arvan, et me kõik siin saame aru, et ühe päevaga keegi meist väga kiiremaks või tehnilisemaks ei muutu. Kõige suurem reserv on meil arvatavasti oma peades, oleme valmis lihtsalt juurde panema," arvas Vassiljev.

Eesti kaotas kolmapäeval koduväljakul sõprusmängus 1:3 Leedule, Põhja-Makedoonia aga käis väljakul neljapäeval, kui EM-finaalturniiri play-off kohtumises alistati Kosovo 2:1.