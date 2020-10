Janika Lõiv tegi MM-il ebaõnne kiuste karjääri parima tulemuse

Teist aastat järjest tuli maailmameistriks prantslanna Pauline Ferrand-Prevot, kes edestas hõbeda võitnud itaallanna Eva Lechnerit ja pronksi teeninud austraallanna Rebecca McConnelit kolme minutiga.

Lõiv jõudis finišisse 20. kohal, kaotades võitjale 10.27. "Väga uhke oli esireast alustada. Sellega seoses oli ka natuke teistsuguseid protseduure, millega ma harjunud polnud. Start sujus kenasti ja mõtlesin, et kuna tuleb raske sõit, siis pigem ei pane algusega üle ning hoian sellist mõnusat tempot. Esimesel murutõusul läks küll palju sõitjaid mööda, aga esimese mäe tipuks tõusin järjest ettepoole. Esimesel tehnilisel laskumisel sõitis Hispaania sõitja mulle tagant sisse ja olime kodaraid ja käiguvahetajaid pidi koos ning üritasime seda lahti saada. Kui lahti, sai edasi sõidetud," kirjeldas Lõiv Eesti maastikuratturite koondise Facebooki-lehel.

"Tundsin end hästi ja liikusin aina ettepoole. Suutsin tõusta top15 juurde. Esimesel täisringil aga oli mul ebaõnne ning joogipunktist päris kaugel tuli mul kett maha ja käikar ei tulnud kassetti seest välja. Seisin pikalt ja üritasin heaga ja kurjaga, aga siiski ei midagi… kõik oli kinni kiilunud," jätkas Lõiv. "Lõpuks läbi mingi ime sain käikarit liigutada ja keti tagasi peale. Selle aja peale oli minust üksjagu naisi mööda läinud ja ise olin end täiesti hingetuks tõmmanud. Edasi ma kahjuks enam enda rütmi leida ei suutnud ning kannatasin lihtsalt. Korraga oli justkui kogu jõud kadunud ja lihtsalt ootasin lõppu. Finišeerisin lõpuks 20. kohal."

"Jätkasin küll sõitmist, aga ei leidnud enam enda rütmi," kirjutas Lõiv enda sotsiaalmeedias. "Lõpetasin 20. kohal, mis on mu parim tulemus MM-il, aga pisarad on silmis. Aasta tähtsaim võistlus ja aasta suurim pettumus. Nüüd on aeg pisarad kuivatada ja edasi liikuda."

Mari-Liis Mõttus kaotas võitjale ringiga ja sai 40. koha, Maaris Meier jäi maha kolme ringiga ja oli viimane, kes tulemuse kirja sai – protokolli läks talle 55. koht.

Meeste seas kaotas Martin Loo võitjale ringiga ja sai protokolli 61. koha. MM-tiitli võitis prantslane Jordan Sarrou, kes lõpetas ajaga 1:25.37.

Kuni 23-aastaste naiste seas sai Kätlin Kukk 30. koha, maailmameistriks tulnud prantslannale Loana Lecomte'ile kaotas ta ringiga.