Meistriliigas kohtuvad nädalavahetusel tabeli teise poole naiskonnad

Liigatabeli alumises pooles on selgeks saanud niipalju, et neli vooru enne hooaja lõppu on püsimajäämise kindlustanud hetkel viiendal kohal paiknev Põlva Lootos (23 punkti) ning vahetult nende järel olev Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskond (20 punkti). Tammeka on 16 mänguga kogunud seitse punkti ja hoiab sellega seitsmendat kohta. Nende selja taga on Nõmme Kalju, kellel on kirjas kolm punkti.

Laupäeval kell 13.00 algavas kohtumises võõrustab Tartu Tammeka Sepa jalgpallikeskuses Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskonda. Hooaja senised kaks mängu on lõppenud edukamalt ühendnaiskonna jaoks, kui kirja on saadud 2:0 ja 1:0 võidud.

Kell 16.00 pannakse pall mängu Hiiu staadionil, kui kohtuvad Nõmme Kalju ja Põlva Lootos. Senistes omavahelistes mängudes on 1:0 ja 3:0 tulemustega haaranud võidupunktid Lootose naiskond.

Tabeli ülemine nelik peab oma 17. vooru kohtumisi 16. ja 17. oktoobril, kui Tallinna Kalev võõrustab FC Florat ja Saku Sporting kohtub Pärnu Vaprusega. Florat ja Vaprust ootab enne ees 18. vooru mäng, mis peetakse teisipäeval, 13. oktoobril Pärnu Rannastaadionil algusega kell 19.00.