Mati Sepp sai esimest korda kutse mainekale võistlusele Bermuda Gold Cup

16 võistlema kutsutud skipperi seas on selliseid matšpurjetamise maailma tuntud nimesid nagu eelnevalt selle prestiižsse võistluse võitnud rootslane Johnnie Berntsson, ameeriklane Taylor Canfield, austraallane Torvar Mirsky ja britt Ian Williams, vahendab Eesti jahtklubide liidu kodulehekülg.

Neist viimased kolm, nagu ka uus-meremaalane Phil Robertson on tulnud ka match race'i maailmameistriteks avatud arvestuses. Samuti on osalema palutud kahekordne naiste match race'i maailmameister rootslanna Anna Östling ning matšpurjetamise maailma edetabeli liidrid naiste ja avatud arvestustes: prantslanna Pauline Courtois ja šveitslane Eric Monnin.

Kuigi suur osa laevastikust on väga kogenud – kutsutud skipperitest 11 on kokku 63 korral Bermuda Gold Cup'il juba varasemalt osalenud, on regati missiooniks pakkuda lootustandvatele uutele tegijatele võimalus võistelda matšpurjetamise maailma tippude vastu. Sel eesmärgil on teiste seas saanud osalemise kutse neli noort skipperit vanusevahemikus 22-26 aastat.

Auhindadeks on maailma vanim trofee monotüüpsetel jahtidel võistlemises – kuningas Edward VII kuldkarikas (esimest korda antud välja aastal 1907) ning maailmameistrile välja antav puhtast hõbedast World Match Racing Tour'i karikas. Samuti on võitjale ette nähtud 30 000 USA dollari suurune auhinnaraha regati 100 000 USA dollari suurusest auhinnafondist.

Bermuda Gold Cup regati ja MM-i patroon on Argo Group ning võistlus korraldatakse Bermuda Okeanoloogia Instituudi (BIOS) toetuseks. BIOS on mittetulunduslik uurimis- ja haridusorganisatsioon, mis on juba üle 100 aasta tegelenud ookeanide uurimisega ning selliste oluliste kohalike ja globaalsete teemadega nagu kliimamuutused, korallriffide püsimine ja keskkonnamõjude jälgimine, samuti kohalikele õpilastele vastavate haridusprogrammide pakkumisega.