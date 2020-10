Mehhiko ralli jääb järgmisel aastal ära

"WRC on otsustanud, et aasta esimesel poolel sari Euroopast ei lahku, nii et Mehhiko ralli ei ole 2021. aasta kalendris, kuid mõlema osapoole jätkuva huvi tõttu on see seal vähemalt 2022. ja 2023. aastal," teatas ralli peadirektor Gilles Spitalier.

MM-etapi järel toimub Mehhikos järgmise aasta keskpaigas Rally del Baijo nimeline võistlus, mis veetakse läbi sarnaselt MM-rallile Guanajuato osariigis, et korraldajad saaksid tulevikku silmas pidades nö kätt soojas hoida.

Eelnevalt on Mehhiko kuulunud MM-kalendrisse katkematult 17 hooaega järjest. Ülejäänud järgmise aasta kalendri kohta peaks uudiseid tulema täna.