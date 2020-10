Rapla peatreener: tuleb valmis olla ka kooliraha maksmiseks

"Tahta võib alati rohkem, aga tegelikult olen rahul. Meil oli niikuinii plaan noorenduse poole minna ja selles osas läks sujuvalt," kommenteeris Annuk üleminekute aega ERR-ile.

"Aga nagu ikka - kui noortel on kõrval paar kogenumat mängijat... olen nende lisandustega väga rahul!" lisas juhendaja ning tõi välja keskmängija Fahro Alihodzici, ääremängija Roberts Freimanise ja tagamehe Sven Kaldre.

"Ma arvan, et see on hea pakett kokku. Saimon [Sutt] seal kaldub juba ka natuke vanemate poole."

Annuki sõnul pole nad konkreetseid eesmärke paika seadnud, aga kevadel on ikkagi medalid silme ees. "Suvel oli teadmatus, kas ja kuidas edasi - see asi sai kombe. Järgmiseks oli mängijate värbamine - oleme ka sellega hakkama saanud," loetles ta erinevaid hetki.

"Eelmine nädal oli esimene normaalne viis-viis treening, kus olid vahetusmängijad olemas ja positsioonid õigesti. Loomulikult sportlane läheb iga mängu võitma ja selles osas allahindlust ei taha teha," jätkas Annuk.

"Aga tuleb ka kooliraha maksmiseks valmis olla ja siis üheskoos tugevamana edasi minna. Tähtis on loodetav hooaja lõpp kevadel. Seal tahaks ikkagi kindlasti medalite peale minna."