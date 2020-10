Šotimaa läheb koroona tõttu EM-piletit püüdma ilma kolme põhimeheta

Šotimaa jalgpallikoondis kohtub neljapäeval Iisraeliga, et selgitada, kumb meeskond jätkab võitlust EM-finaalturniiri pääsme eest. Ülitähtsast lahingust jäävad eemale aga kolm mängijat, sest ühel neist tuvastati koroonaviirus.

Southamptoni poolkaitsja Stuart Armstrong oli BBC teatel ainus, kelle koroonaproov osutus mängu eel positiivseks. Ent temaga on lähikontaktis olnud ka Arsenali kaitsja Kieran Tierney ja Celticu ründaja Ryan Christie, kes peavad nüüd samuti 14 päevaks isolatsiooni jääma. See tähendab, et kolmik ei saa kaasa teha ka Rahvuste liiga eesootavates mängudes Slovakkia ja Tšehhimaaga, vahendab Soccernet.ee.

Kõiki kolme võib lugeda koondise põhimeesteks: septembrikuises Rahvuste liiga kohtumises Iisraeliga mängisid nii Tierney kui ka Christie 90 minutit, Armstrong sekkus vahetusest. Kolm päeva hiljem olid tšehhide vastu algrivistuses Armstrong ja Christie, kusjuures viimane sai mõlemas kohtumises ka penaltist värava kirja.