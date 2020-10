Ortopeedia ja spordimeditsiini tippasutused koonduvad ühe katuse alla

Valdkonna tippasutused – Spordimeditsiini Sihtasutus, Ortopeedia Arstid ja Füsioteraapia Kliinik – alustavad vastuvõttude ja raviprotseduuridega vastvalminud meditsiinihoones Veerenni kvartalis (Veerenni 51, 2. korrus). Kõik kolm asutust võimaldavad inimestel saada kõik spordimeditsiiniliste uuringute, spordivigastuste ennetamise, ortopeedilise ravi ja taastusraviga seotud teenused ühest kohast.

Lisaks saavad patsiendid sama hoone 3. korrusel asuvas radioloogiaüksuses (röntgen, ultraheli, MRT ja kompuutertomograaf) ja kõrvalhoones meditsiinilaboris teostada vajalikud uuringud ja analüüsid.

Kompetentsikeskuses võtavad vastu Eestis tuntud arstid, sh ortopeedid dr Madis Rahu, dr Armin Heiman, dr Tauno Kalvet, dr Meelis Sula, dr Mihkel Mardna, spordiarstid dr Muza Lepik, dr Virve Vask, dr Leena Annus, dr Pii Metsavas, füsioterapetudid Lauri Rannama, Indrek Tustit, Katre Lust-Mardna jpt.

"Kui aastaid oli Spordimeditsiini Sihtasutuse põhikliendiks tippsportlane, siis viimased seitse aastat on kasvanud ka tervisesportlaste arv. Inimesed on järjest terviseteadlikumad, spordivad rohkem, millega kaasneb paraku ka vigastusi," kommenteeris Ortopeedia Arstide üks asutajaid ja Spordimeditsiini Sihtasutuse juht dr Mihkel Mardna. "Näitena võib tuua käesoleva aasta kevade – kui inimesed hakkasid rohkem kõndima ja jooksma, suurenes Ortopeedia Arstide poole ülekoormusvigastustega pöördunud patsientide arv märkimisväärselt. Oleme uue meditsiinihoone teisele korrusele koondanud umbes 40 tippspetsialisti, mis võimaldab valdkonnaga seotud teenused saada ühest kohast ja muudab nende kättesaadavuse inimesele mugavaks ja kiireks."

"EOK-le on oluline, et sportlane saaks tegeleda oma põhieesmärgiga ja saavutada parimaid tulemusi vigastuste vabalt," sõnas Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa. "Spordimeditsiini SA vastutab kogu Team Estonia meditsiiniliste tugiteenuste süsteemi eest. Veerenni koonduv kompetentsikeskus tõstab meditsiinilise tugisüsteemi kvaliteeti ja kiirust."

"Spordialadest on minule kõige südamelähedasem jalgrattasõit. Selle kõrvale olen oma tervist regulaarselt kontrollinud Spordimeditsiini Sihtasutuses. Usun, et sportlik aktiivsus läbi elu ja regulaarne tervisekontroll, uurimaks kuidas sport organismile tegelikult mõjub, oli oluliseks faktoriks, et tulin COVID-19 haigusest välja. Praegu tegelen tervise ja n-ö sportliku vormi taastamisega," lisas omalt poolt Enn Veskimägi. "Tervitan igati uue kõrgel tasemel kompetentsikeskuse avamist, kuhu koonduvast meditsiinipersonalist olen paljudega tuttav ammustest aegadest."

Spordimeditsiini Sihtasutus pakub spordimeditsiinilisi uuringuid, ravi ja konsultatsioone harrastus-, noor- ja tippsportlastele ehk igaühele, kes liigub või plaanib hakata spordiga tegelema. Spordimeditsiini Sihtasutuse rajas 1998. aastal Eesti Olümpiakomitee, et tagada tippsportlastele kvaliteetne spordimeditsiini teenus. Olümpiasportlastega võrdset kvaliteeti pakutakse noorsportlastele ja harrastajatele. Spordimeditsiini Sihtasutuse tunnustatud ja pikaajalise kogemusega spordiarstid, kardioloogid, toitumisnõustajad ning füsioterapeudid aitavad ennetada vigastusi ja haigusi, ravida traumasid, määrata kehalist töövõimet, edendada tervist ning kiirendada taastumist.

Ortopeedia Arstid on Eesti üks suuremaid ja pikaajalisema kogemusega erahaiglaid, kel sel aastal täitus 15. tegevusaasta. Haiglas töötavad juhtivad ortopeedid, sh dr Mihkel Mardna, dr Madis Rahu, dr Tauno Kalvet, dr Armin Heiman, dr Meelis Sula jt. Ortopeedia Arstid osutab ortopeedilise ravi täisteenust, alates ambulatoorsetest vastuvõttudest lõpetades puusa- ja põlveliigese endoproteesimisega. 2019. aastal teostati meie haiglas kokku ligi 10 000 ambulatoorset vastuvõttu ja 1400 operatsiooni. Lisaks ortopeedidele saab aega broneerida neurokirurgi, reumatoloogi, laste ortopeedi, füsioterapeudi ning valuraviarsti vastuvõtule.

Füsioteraapia kliinik on oma üheksa tegutsemisaasta vältel keskendunud eelkõige spordiga seotud vigastuste riski vähendamisele, ravile ja taastumisele. Kliiniku tegevuse oluliseks osaks on olnud ka koolituste korraldamine sportlastele/treeneritele, kontoritöötajatele ja erialaspetsialistidele. Kümnekonna füsioterapeudi käe all on tänu terapeutilistele harjutustele, manuaalterapeutilistele võtetele, teipimistele ja teistele füsioterapeutilistele sekkumistele saanud abi tuhanded patsiendid. Uues tegevuskohas aidatakse leida lahendus alaseljavaludele, probleemidele kaela-ja õlavöötmes, hüppe-, põlve- ja puusaliigestes.