Lass ja Györi teenisid teises voorus suure kaotuse

Lähestikku asuvate linnade Györi ja Soproni naiskondade jaoks oli see viimase kuu jooksul kolmas kord, kui palliplatsil kohtuti. Kahjuks on kõigil kolmel korral suurelt peale jäänud just Soproni klubi, vahendab Korvpall24.ee.

Kadri-Ann Lass viibis väljakul napilt alla 17 minuti ja viskas selle ajaga kolm punkti ning võttis neli lauapalli. Györi resultatiivseim oli harjumuspäraselt Brianna Kiesel, kes viskas 17 silma.

Järgmise kohtumise peab Györi Ülikool Ungari kõrgliigas 10. oktoobril, kui võõrsil kohtutakse ZTE NKK naiskonnaga.

