Branni peatreener: Teniste ei kuulu enam meie esindusmeeskonda

Eesti jalgpallikoondise äärekaitsja Taijo Teniste on sattunud koduklubis Bergeni Brannis kummalisse seisu: ehkki tema lepingu lõpuni jääb vaid kolm kuud ja mänguliselt pole eestlasele justkui midagi ette heita, teatas peatreener Kare Ingebrigtsen Norra meediale, et Tenistele ei jagu tema meeskonnas enam ruumi.

"Võin kinnitada, et Taijo ei ole enam esindusmeeskonna liige. Kuid ta on seni olnud Branni ustav teener," teatas Ingebrigtsen teisipäeval BT.no-le antud intervjuus. "Tema perekond reisis tagasi Eestisse ja ka Taijo võib nüüdsest Eestis treenida, kui ta seda soovib," lisas juhendaja. Hetkel viibib Teniste Eesti A-koondise juures ja valmistub tänaseks maavõistluseks Leeduga ning Rahvuste liiga kohtumisteks Põhja-Makedoonia ja Armeeniaga, vahendab Soccernet.ee.

Olukorra muudab omapäraseks see, et Branni spordidirektor Rune Soltvedt kommenteeris Teniste olukorda kohalikule väljaandele Bergensavisen lausega: "Ta tuleb koondisepausilt tagasi Bergenisse ja arutame siis, kuidas edasi minna." Peatreeneri ja spordidirektori vastakad laused viitavad võimalusele, et kehvade tulemuste järel on värske juhendaja Ingebrigtsen lihtsalt asunud klubi oma käe järgi kujundama.

