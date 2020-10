Mario Götze leidis uue koduklubi Hollandist

Juba kevadel teatati, et seni Dortmundi Borussias mänginud ründav poolkaitsja lahkub klubist. Eelmisel hooajal tegi ta Saksamaa suurklubi eest kaasa 21 kohtumist ja lõi kolm väravat.

"Mul oli sel suvel palju pakkumisi, aga tegutsen sisetunde järgi ja teen oma otsused ise," lausus 28-aastane jalgpallur. "Ma arvan, et olen valmis väga erinevaks väljakutseks. Ma olen kindel, et se on minu jaoks sobiv üleminek."

PSV-ga kaheaastase lepingu sõlminud Götze esindas Borussiat kõigepealt 2009-2013 ja seejärel uuesti 2016. aastast tänavuseni. Vahepeal tõmbas ta selga Borussia rivaal Müncheni Bayerni särgi.

Saksamaa koondises on Götze pidanud 63 kohtumist ja löönud 17 väravat, kuid tema viimane mäng jääb 2017. aastasse.