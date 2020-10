Eesti meeste jalgpallikoondis peab kolmapäeval Tallinnas maavõistlusmängu Leeduga. Kohtumise otseülekanne algusega kell 18.45 on jälgitav ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Indrek Zelinski, stuudiot juhib Aet Süvari.

Mängu käik:

1. minut: kohe kohtumise alguses on Eesti koondise 20-aastasel debütandil Mark Anders Lepikul hea võimalus sinisärgid juhtima viia, kuid ründaja peaga löök Taijo Teniste tsenderdusest läheb Leedu värava põiklatist meetri jagu üle.

8. minut: vasakult äärelt murrab osavalt läbi Georgi Tunjov (Eesti), kes suudab palli ka Leedu värava ette toimetada, ent külalised suudavad mänguvahendi napilt enne Pavel Marini (Eesti) pealelööki klaarida.

Algkoosseisud:

Enne mängu:

Eesti kohtus Leeduga viimati kaks aastat tagasi maikuus Rakveres ja võitis 2:0. Kaks meeskonda on omavahel mänginud kokku 48 korral ning kummalgi on ette näidata 20 võitu. Kaheksal korral on lepitud viiki.

Eesti loodab tänase kohtumisega lõpetada kümnemängulise võiduta seeria, mis ulatub eelmise aasta kevadesse. Sinisärkide viimane võit jääb 2019. aasta märtsikuusse, mil võõrsil alistati maavõistlusmängus Gibraltar.