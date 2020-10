Endise tippratturi tütar valib Eesti ja Itaalia jalgpallikoondise vahel

Mona on üles kasvanud Itaalias ja mängib Pontedera naiskonna ridades Serie B-d ehk samal liigatasemel, kus eelmisel aastal Napoli eest Vlada Kubassova ja Lisette Tammik, kirjutab Soccernet.ee.

Mona Aug on endise profiratturi Andrus Augi tütar, kes praegu elab Itaalias koos ema Pillega. Mona kinnitas, et talle meeldiks väga koondist esindada, aga ta pole veel kindel, millist. "Kaks aastat tagasi sain ma kutse Itaalia noortekoondisesse, aga alles pärast said nad aru, et mul on ainult Eesti pass ja sellest ei piisanud. Eestist pole mind veel kutsutud, aga muidugi meeldiks mulle ka see."

Monal on võimalik võtta Itaalia kodakondsus, kuna ta on seal riigis üle nelja aasta elanud.

