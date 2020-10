Roihud said 49er klassi EM-il 30. koha

Hõbegrupis seilanud võistkond lõpetas finaalsõidud 1., 6., 8. ja 1. kohaga, olles sellega kokkuvõttes antud grupi tugevaim tiim.

"Hõbegrupis saime kolme päeva jooksul peetud neli sõitu," sõnas Juuso Roihu. "Palju oli ootamist. Suutsime neist neljast sõidust kaks võita, seega jäime finaalsõitudega rahule."

"Me võitsime hõbegrupi! Head meelt teeb, et suutsime finaalsõidud sõita enda taseme vääriliselt ja oleme rahul, et saime auhinnalise koha hõbegrupis. Pettumust valmistas, et kvalifikatsioonisõite toimus planeeritust oluliselt vähem ja me ei suutnud seal ennast realiseerida. Täname toetajaid, pöidlahoidjaid ja treenerit," võttis tiitlivõistlused kokku Henri Roihu.

"Poisid saavutasid siin oma parima tiitlivõistluste tulemuse. Rahule võib jääda kolme võistluspäevaga neljast. Üks ebaõnnestunud päev jääb aga närima ja selle kallal peame edaspidi tööd tegema. Järgmiseks planeerime treeninglaagrit Vilamouras koos Euroopa parimate purjetajatega," lausus võistkonna treener Maria Veessaar.

Euroopa meistriteks tulid sakslased Tim Fischer ja Fabian Graf. Hõbemedalile purjetasid austerlased Benjamin Bildstein ja David Hussl ning pronksi teenisid horvaadid Sime ja Mihovil Fantela. EM-il võistles 55 tiimi.