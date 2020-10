Eesti meistrid orienteerumise pikal rajal on Eleri Hirv ja Kristo Heinmann

Ühisstardist joostav võistlus pakkus sportlastele kõva väljakutse, kus enam kui paaritunnisel võistlusel pandi proovile võistlejate jooksuvõime koos orienteerumisoskustega.

Meeste 23,3 km ja 40 KP-ga rajal püsisid raja esimesel kolmandikul jooksjad koos, ent seejärel eraldus neljameheline grupp, kuhu kuulusid Kristo Heinmann, Kenny Kivikas, Tõnis Laugesaar ja Timmo Tammemäe. See grupp püsis koos kuni raja viimase kolmandiku alguseni, mil hakkasid eest ära libisema Heinmann ja Kivikas. Lõplikult õnnestus see aga Heinmannil, kes viimasel hajutusringil suutis saavutada turvalise, enam kui paariminutilise edu jälitajate ees. Samas kolm järgmist meest olid siiski suhteliselt tihedalt koos, mis jättis raja lõpuosaks medaliheitluse võimalusi neile kõigile. Muudatusi järjestuses siiski enam ei toimunud ja pjedestaalikohad hõivasid Heinmann (Värska OK Peko) ajaga 2:25.57, Kenny Kivikas (OK Ilves) 2:29.17-ga ja Tõnis Laugesaar (Rakvere OK) 2:30.22-ga.

Naiste 15,5 km ja 34 KP-ga rajal püsisid Eleri Hirv, Kirti Rebane ja Emily Raudkepp koos kuni teise hajutusringini. Seal õnnestus Hirvel ja Rebasel konkurent maha raputada ja omavahel heideldes joosti raja lõpuni, kus võitja selgus alles jooksuvõimeid proovile pannes etapil viimasesse KP-sse. Eesti meistriks tuli Hirv (OK Võru) ajaga 2:15.32, järgnesid Rebane (SK Mercury) 2:15.35-ga ja Emily Raudkepp (Värska OK Peko) 2:20.39-ga.

Juunioride vanuseklassides tulid Eesti meistriteks Lorely Kõrvel OK Põlva Kobrasest ja Hando Allmann OK Võru/Võru spordikoolist.