Korvpalliliit esitas taotluse novembrikuise EM-i "mulli" korraldamiseks

Rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA) teatas septembri keskel, et tulevased EM-valikmängud novembris ja veebruaris peetakse koroonaviiruse ohu tõttu sarnaselt näiteks NBA-le "mullides". Eesti Korvpalliliit esitas taotluse novembrikuise meeste valiksarja B-alagrupi mängude korraldamiseks.

Eesti kuulub samasse alagruppi Venemaa, Itaalia ja Põhja-Makedooniaga. Valiksarja kalendri kohaselt pidanuks eestlastel novembris olema kaks kodumängu – 27. novembril Venemaa ja kolm päeva hiljem Põhja-Makedoonia vastu. Taotlusprotsessis annab see Eestile eelise.

"Kui me ei taotleks korraldusõigust, siis jääksime ilma planeeritud koduväljakueelisest. Koondise jaoks on kindlasti oluline need mängud Eestis mängida," põhjendas otsust alaliidu peasekretär Keio Kuhi.

"Mulli" nõudeid võrdles Kuhi väiksemas mahus EM-finaalturniiri alagrupi korraldamisega. "Korraldajariik peab tagama kõrgetasemelise mängude korralduse, millele lisanduvad koroonaviirusest tulenevad eritingimused ja meetmed. Suur rõhk on mängijate testimisel ja turvanõuetel. Näiteks peavad kõik osalevad meeskonnad ja kohtumiste teenindav personal ööbima eksklusiivselt neile broneeritud hotellis," selgitas peasekretär.

FIBA kinnitab võistluskeskuste asukohad neljapäeval, 8.oktoobril. Ühte linna plaanitakse koondada 4-8 võistkonda (üks või kaks alagruppi), kes mängiksid kontrollitud keskkonnas omavahel kõik planeeritud kohtumised ära.

Eesti paikneb B-grupis võidu ja kaotusega teisel kohal.