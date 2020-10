Kiibus hakkab olümpiapiletit püüdma ultramoodsete uisuteradega

Tippsport ja tehnoloogia käivad käsikäes. Olümpiakvalifikatsiooniga kulmineeruval hooajal sõidab Eva-Lotta Kiibus ultramoodsate uisuteradega, mis on traditsioonilistest mõnesajagrammilistest teradest 46 protsenti kergemad. Uisuterad maksavad üle poole tuhande euro ja neid esitleti avalikkusele alles augusti lõpus.

"Ma olen üks vähestest, kes sõidab uute, maailma kõige kergemate teradega. Nad näevad välja natukene imelikud, aga mulle meeldib! Nad on tunduvalt kergemad ja põnev on proovida tehnilisi arenguid uisumaailmas," sõnas Kiibus ERR-ile.

Maailma kõige kergemad uisuterad, millega Kiibus sõidab, kannavad nime Phoenix. Terad on valmistanud enam kui 300-aastase ajalooga Sheffieldis asuv firma John Wilson. Eesti meistrile hankis kõige uuema tehnoloogiaga uisuterad prantslasest koreograaf Benoit Richaud.

"Ta tahab oma õpilastele midagi uut ja parimat. Tema pakkuski sellised terad välja ja ta oli kindel, et see on midagi erakordset. Ma loodan, et mitte terad ei sõida paremini, vaid sportlase oskused on paremaks läinud," naeris treener Anna Levandi.

Eelmisel nädalal saavutatud võit prestiižsel Oberstdorfi turniiril näitas, et Kiibus on teinud kevad-suvisel ettevalmistusperioodil kõvasti tööd ja taas astunud arengus suure sammu edasi. Kuna kavad on uued, siis jätkub treeningutel millimeetri täpsusega liigutuste perfektseks lihvimine. Ideaali saavutamiseks kasutab Levandi treeningutel senisest rohkem tahvelarvutit, et elemente filmida ja need oma õpilasega kohe üle vaadata, analüüsida.

Kiibuse uued kavad valmisid suvel innovaatilise koregraafi Richaud' käe all kaks nädalat Prantsusmaal kestnud laagri käigus, kus tehti kaheksatunniseid tööpäevi. Nüüd kavu enam ei muudeta, vaid treenitakse liigutused täiuslikuks ja automaatseks.

"Ta on väga-väga nõudlik," kinnitas Levandi. "Kui ta kava lavastab, nõuab ta igat pisinüanssi ja mina olen alati tema juures, näen, mida ta nõuab ja kuidas ta nõuab. Ma ise filmin seda ja edasi on minu töö see lihvida briljandiks. Alguses on kava ilus, aga briljandiks saamiseks vajab ta kõvasti lihvimist. Sellega me ka tegeleme."

Uue lühikava koostas Kiibuse koreograaf Briti muusiku ja artisti Harry Stylesi loole "Sign of the Times."

"Kui ta mulle seda muusikat pakkus, siis ma hüppasin rõõmust," tõdes Kiibus. "Ma poleks kunagi arvanud, et keegi pakub mulle mu lemmikartisti laulu. Ma arvasin, et see on lihtsalt unistus, aga see sai tõeks!"

Värske vabakavaga näitab 17-aastane Kiibus end täiesti uuest küljest, kui laob kõik emotsioonid jääle, uisutades Venemaa helilooja Sergei Rahmaninovi teise klaverikontserdi järgi.

"Rahmaninov - see on niivõrd puhas klassika, et siin pahasti sõita ei saa," arvas Levandi. "Mul on hea meel, et ta on oma sõiduklassiga tõesti kasvanud selleni, et me võime klassikalist muusikat võtta ja juba teha sellised tõsiseid kavasid. See on väga suur samm."

Tööd tehakse eesmärgiga, et võistlustel õnnestuks täiesti puhtalt ja suure naudinguga esitada nii lühi- kui vabakava ning teenida märtsis MM-ilt pilet olümpiamängudele.