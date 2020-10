Poolas rängalt kukkunud ratturile tehakse lõualuu taastamiseks operatsioon

Kaks kuud tagasi Poola velotuuril finišiheitluses õnnetult kukkunud Hollandi rattur Fabio Jakobsen läheb järgmisel nädalal rekonstrueerivale operatsioonile, et lõualuu tagasi paika panna.

Deceuninck-Quick Stepi tiimi värvides sõitev Jakobsen põrkus Poola tuuri avaetapi finišiheitluses kokku Dylan Groenewegeniga, mille järel sõitis ta rajapiiretesse ja lendas neist üle. 24-aastane Jakobsen pandi meditsiiniliselt esile kutsutud koomasse ning ta vajas viietunnist operatsiooni.

"Esiteks pidin ma taastuma pikalt ajutraumast ning muudest sinikatest ja vigastustest," kirjutas Jakobsen sotsiaalmeedias. "Haavad ja armid mu näos paranevad hästi. 8. oktoobril lähen ma teisele operatsioonile, et oma nägu ja suu tagasi paika panna. Operatsiooni käigus võetakse mu vaagnapiirkonnast luu, mis asetatakse mu lõualuule, sest sealt on neid väga palju puudu. Operatsioonist taastumine võtab taas mitmeid kuid aega. Peale seda tuleb teha kolmas operatsioon, mille järel saan ma omale uued hambad."

Varasemalt on Jakobsen tunnistanud, et tundis peale kukkumist oma elu pärast hirmu. Intsidenti järel ütles rahvusvaheline jalgratturite liit (UCI), et tuleval hooajal pööravad nad ekstra tähelepanu ratturite turvalisusele.