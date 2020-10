HC Tallinn peab pühapäeval esimese Soome liiga kohtumise Eesti pinnal

Tallinn alustas käsipalli Soome liigat kahe kibeda kaotusega, kui möödunud nädalavahetusel tunnistati kahel korral Turu IFK võistkonna paremust. Laupäeval jäädi AIFK-le tulemusega 34:35 (16:20) napilt alla ning pühapäeval alustasid eestlased küll mängu tugevamini, kuid lõpuks tunnistati siiski vastase 31:34 (18:14) paremust.

"Oleme alles oma mängu otsimas ning tööd nii kaitse kui rünnaku kokkumänguga on veel kõvasti teha. Vaatamata kahele vähemalt minu jaoks ootamatule kaotusele Turu IFK vastu käsipalli Soome liigas eelmisel nädalavahetusel nägin juba ka nauditavaid hetki," võttis Tallinna peatreener Risto Lepp kokku eelmise mängude ringi.

Cocks on praeguseks mänginud neli kohtumist ja nendest on võetud kolm võitu ning korra jäädi kodupubliku ees alla Helsingi Dickenile. Riihimäe meeskonna näol on tegemist viimaste aastate põhjanaabrite liiga valitsejatega, kes enne koroonaviiruse poolt lõpetatud hooaega võitis järjestikku seitse Soome sarja meistritiitlit ning on ka neljal korral võitnud Balti liiga. Lisaks osaleti mullusel hooajal ka Euroopa absoluutses klubikäsipalli tipus, Meistrite liigas.

"Läheme vastamisi Euroopa mõistes väga tugeva vastasega ning Cocksiga on loomulikult vaid rõõm mängida. Riihimäe linna klubi on väga hästi komplekteeritud ning baseerub põhiliselt leegionäridele. Tänu sellistele mängudele mehed karastuvad. Meil on hetkel käimas tihe graafik ning ka päev enne põhjanaabritega mängu kohtume Eesti liigas Raasiku/Mistraga, nii et kõige värskema jalaga me mängule ei tule. Kuid saan lubada võitlust mängu viimase sekundini ning soovime Tallinna spordihuvilistele nauditavat käsipalli näidata," lisas Lepp tulevaste kohtumiste kohta.