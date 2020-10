Arbeiter pikendas Soomes lepingut, KTP püsib liidrikohal

Eile teatas Soome jalgpalli esiliigaklubi KTP, et eestlasest peatreeneri Argo Arbeiteriga on pikendatud lepingut järgmise hooaja lõpuni. Täna alistas KTP võõral väljakul MyPa 3:0 ning püsib esikohakonkurentsis. Klubi peamine eesmärk on tõusta kõrgseltskonda.