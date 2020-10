Veideman ja Rostock keerasid võimsa viimase veerandiga mängu enda kasuks

Saksamaa esiliigaklubi Rostock Seawolves ja Rain Veideman said üle mõne aja taas kontrollmängus vormi kontrollida, kui kõrge tempoga ja suurte kõikumistega kulgenud kohtumises alistati 98:96 samuti ProA tiim Artland Dragons.

Eesti koondise 29-aastane ja 192 cm pikkune tagamees Rain Veideman oli 14 punktiga oma meeskonna paremuselt kolmas skooritegija. Temast rohkem suutsid punkte tuua 28 silma visanud Benham Yakhchali ning 21 silma ja 6 resultatiivset söötu kirja saanud Chris Carter, vahendab Korvpall24.ee.

"Pärast kümnepunktilist eduseisu avaveerandi lõpus muutusime pisut hooletuks. Seejärel olime pikalt hädas, kuid lõime tõeliselt lõkkele ja viskasime viimasel veerandil 39 silma. On oluline, et suutsime tasavägise mängu võita, kuid tööd on veel palju teha," kommenteeris klubi kodulehele Seawolvesi peatreener Dirk Bauermann.

Nüüd keskendub Veidemani koduklubi paar päeva treeningutele ning seejärel tehakse esimene ülesastumine ka kodusaalis, kus peetakse kõrgetasemeline kontrollturniir.

