Antonovi koduklubi otsustav mäng viiakse Armeeniast Küprosele

Juba homme oleks pidanud Jerevanis toimuma Ararat-Armenai Euroopa liiga play-off'i kohtumine Belgradi Crvena zvezda vastu. Kui seni on klubi saanud rahulikult kodus külalisi võõrustada, siis praegusel ajal on see välistatud. Nii liigutas UEFA mängu Küprosele ja see saab avavile Eesti aja järgi kell 20.00, vahendab Soccernet.ee.

Samuti avaldas Armeenia jalgpalliliit oma kodulehel teate, et kõik nende egiidi all toimuvad võistlused on tähtajatult edasi lükatud. Ararat-Armenia jaoks on hooaeg koduliigas alanud katastroofiliselt. Mullune meisterklubi pole esimesest kolmest voorust võitnud ühtegi mängu ja tabelis leitakse end kümne meeskonna konkurentsis üheksandalt realt.

