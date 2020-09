Kanepi ja Mertensi kohtumine on kavas 7. väljaku kolmanda matšina, mängupäev algab Eesti aja järgi kell 12.

Otseblogi:

Kaia Kanepi - Elise Mertens:

Enne mängu:

Kanepi sai avaringis 4:6, 6:4, 6:2 jagu tšehhitarist Marie Bouzkovast (WTA 46.), Mertens aga alistas 6:2, 6:3 venelanna Margarita Gasparjani (WTA 122.).

Pärast koroonaviirusest tingitud sunnitud võistluspausi ehk alates augusti algusest on Mertens saanud 16 võitu – rohkem kui ükski teine naismängija. Mertens jõudis Prahas finaali, Cincinnati turniiril poolfinaali ning US Openil ja Roomas veerandfinaali. Neist Praha ja Rooma turniir mängiti liival nagu Prantsusmaa lahtisedki.

Kanepi ja Mertens on varem omavahel korral mänginud. Eelmisel aastal Charlestoni rohelisel liivaväljakul võitis eestlanna üsna kummaliselt kulgenud kohtumise, kui päästis matšpalli ja jäi lõpuks peale 0:6, 6:0, 7:5. Mertens oli toona maailma edetabelis 17., Kanepi 82.

35-aastane eestlanna on karjääri jooksul 35 korral alistanud edetabelis 20 parema sekka kuuluva mängija, neist kümme võitu on ta saanud slämmiturniiridel. Prantsusmaa lahtistel on Kanepi varem kolmel korral alistanud top20 mängija.

Mertens mängib neljandat korda Prantsusmaa lahtiste põhitabelis, tema senine parim tulemus on 2018. aastal kaheksandikfinaali jõudmine. Kanepi mängib 13. korda Prantsusmaa lahtiste põhitabelis, kahel korral on ta jõudnud veerandfinaali.