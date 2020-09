Tartu linnamaratonil selguvad poolmaratoni Eesti meistrid

Naiste poolmaratoni distantsil on peamisteks favoriitideks tänavu erinevatel distantsidel Eesti meistriteks tulnud Marion Tibar (Individuaalsportlane), Kelly Nevolihhin (KJK Vike) ja Laura Maasik (KJK Nõmme). Neile pakuvad konkurentsi eelmisel aastal Narvas toimunud poolmaratoni Eesti meistrivõistluste kaks kiireimat naist Liina Luik (TÜ ASK) ja Kaisa Kukk (Individuaalsportlane).

Tiidrek Nurme ja Roman Fosti puudumisel on meeste poolmaratoni meistrikulla troon vaba. Peamisteks medalipretendentideks laupäeval toimuval 21,1 km distantsil on Karel Hussar (SK Jooksupartner), Dmitri Aristov ja Janar Juhkov (mõlemad Treeningpartner). Tugevateks vastasteks on maratonimeister Rauno Jallai (Võru KJK Lõunalõvi), viimastel rahvajooksudel head minekut näidanud Bert Tippi (SK Jooksupartner) ja Jaanus Kallaste (Treeningpartner).

Pavel Loskutovi nimel on poolmaratoni Eesti rekord ajaga 1:03.00 (aastast 2001). Naiste Eesti rekordit 21,1 km distantsil ajaga 1:10.10 hoiab Jane Salumäe 1994. aastast.